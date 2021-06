Colpo a centrocampo, ma solo dopo la cessione di Fabian Ruiz

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sui piani dei partenopei per rafforzare il centrocampo. Innanzitutto si è in attesa di sapere quale sarà il futuro di Fabian Ruiz, le cifre richieste da De Laurentiis non convincono i club europei.

Tra i risaputi interessi del Napoli c’è ancora Toma Basic, croato 24enne del Bordeaux, così come il profilo di Morten Thorsby, giocatore della Sampdoria. Spunta anche il nome di Sander Berge, che piace molto, ed è stato appena retrocesso dalla Premier League con lo Sheffield.

