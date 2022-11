Kvaratskhelia verso il pieno recupero, possibilità di vederlo almeno in panchina sabato

Kvaratskhelia pronto per sabato

Khvicha Kvaratskhelia sta recuperando dall’infortunio alla schiena che l’ha tenuto fermo per due gare, tanto che sabato potrebbe essere a disposizione per la gara contro l’Udinese. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante georgiano effettuerà oggi dei test per verificare le sue condizioni. Da Castel Volturno filtra ottimismo, se sarà tutto ok potrebbe svolgere anche parte della seduta con la squadra. Possibile che dopo il pieno recupero dall’infortunio, sabato possa essere almeno in panchina.

