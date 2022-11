Kvaratskhelia, il papà: “Mi sono spaventato per il furto. Per fortuna mio figlio sta bene”

Il papà di Kvaratskhelia ha commentato l’accaduto ai microfoni dei media locali

Queste le parole di Badri Kvaratskhelia, papà del talento del Napoli, riportate dal giornalista Kakha Dgebuadze:

“Quando l’ho saputo, ero molto preoccupato. Mi sono spaventato. Per fortuna, quando ho parlato con Khvicha mi sono sentito sollevato, perché mio figlio mi rispondeva col sorriso. Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha avesse scoperto che i ladri erano lì in casa sua”.

“Vive con suo cugino, abita in una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza. Non posso dire nel dettaglio cosa e come sia avvenuto. Tutto viene registrato sulla videocamera. È accaduto qualcosa di molto brutto. Ringrazio Dio per averlo salvato”

Fonte foto: instagram

