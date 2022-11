Fuga Napoli, nessun club in Europa meglio dei partenopei

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla fuga del Napoli relativa alla classifica del campionato di Serie A.

La fuga del Napoli per quanto riguarda la classifica di Serie A è ormai nota. Il club ha appena collezionato dieci vittorie consecutive in campionato rimanendo per il momento l’unica squadra imbattuta. La Gazzetta dello Sport si soffema proprio sulla situazione attuale del club sottolineando il fatto che nessuno in Europa sta facendo meglio:

“Il Napoli se ne va giocando un campionato tutto suo che somiglia a un’autostrada senza caselli. Decimo successo di fila, questa volta soffrendo con l’Empoli, a dimostrazione che Spalletti non ha bisogno di essere bello per fare tre punti. Non c’è Kvaratskhelia e quindi gli assalti sono meno travolgenti, è più difficile creare la superiorità numerica, ma le soluzioni d’attacco sono tali e tante che l’occasione nasce inevitabilmente. Sempre in gol in venti partite, compresa la Champions, diciassette successi totali: l’unica sconfitta nell’unica partita “inutile” a Liverpool. Stringe i denti Raspadori, Osimhen è così incontrollabile da procurarsi rigori e rigorini come ieri, per la prima stagione Zielinski non è discontinuo. Dieci. E lode.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

