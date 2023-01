Napoli-Juve: Allegri recupera Bremer

Max Allegri recupera Bremer per il big match del Maradona

Buone notizie per Max Allegri e la Juventus in vista della gara contro il Napoli. La redazione di Sky Sport riferisce che i bianconeri avranno a disposizione Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha saltato il match contro l’Udinese a causa di un affaticamento ma sarà nuovamente a disposizione per la gara del Maradona.

Fonte foto: Instagram @bremer

