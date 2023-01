D’Amico: “Ounahi piace a Giuntoli, ma c’è anche il PSG”

Le ultime su Ounahi al Napoli

Ormai è noto l’interesse del Napoli per Azzedine Ounahi. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea D’Amico, agente ed operatore di mercato, rivelando le ultime in merito.

Queste le sue parole:

“Ounahi è stato una delle rivelazioni di questo Mondiale. Sembra che ci sia un’offerta da parte del PSG per lui. So che a Giuntoli piace molto e auguro al Napoli e ai tifosi di vederlo in azzurro. Non conta solo l’offerta economica al club”.

