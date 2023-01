Zazzaroni: “Kvaratskhelia scarico, ora gli avversari sanno come fermarlo”

Zazzaroni critica il rendimento recente di Khvicha Kvaratskhelia

Nelle due prime uscite di campionato del 2023 Khvicha Kvaratskhelia non è apparso in grande forma. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ha parlato proprio di questo in un intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”.

Queste le sue parole:

“La vittoria con la Sampdoria è stata importante anche se ha lasciato dietro di sè qualche inquietudine. Dopo il ko con l’Inter era fondamentale vincere e così è stato, azzerando gli effetti della sconfitta del Meazza. Ho visto in crescita Lobotka e Anguissa, Kvaratskhelia è invece ancora in ritardo, meno lucido, non tenta le giocate, forse un po’ scarico, speriamo che il giocatore che ha dato tantissimo nella prima parte recuperi in fretta. Spero che sia soltanto un momento derivante dalla sosta, ci sono due elementi da considerare: innanzitutto i difensori avversari stanno imparando a conoscerlo, lo studiano e lo aspettano, e in secondo luogo deve tornare ad avere coraggio, ad avere quella intraprendenza che è stata il suo grande valore aggiunto.

