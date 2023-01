Darmian: “Monza-Inter? Sacchi ha condizionato il risultato”

Matteo Darmian recrimina per l’arbitraggio in Monza-Inter

L’Inter non è andata oltre il pareggio nell’ultima di campionato contro il Monza. A pesare sul risultato è stato anche l’arbitraggio dell’arbitro Sacchi, che ha annullato un gol ai nerazzurri. L’esterno dell’Inter Matteo Darmian ne ha parlato a SportMediaset alla vigilia del match contro il Parma di Coppa Italia.

Queste le sue parole:

“Volevamo portare a casa i tre punti per dare continuità dopo la vittoria col Napoli, purtroppo non ci siamo riusciti ma guardiamo avanti. Abbiamo una partita importante in una competizione importante. L’anno scorso l’abbiamo vinta e vogliamo fare bene anche quest’anno. L’episodio di Sacchi è stato importante ai fini del risultato ma ora dobbiamo guardare avanti e basta, indietro non si può tornare”.

Fonte foto: Instagram @matteodarmian36

