Andreazzoli: “Scudetto? Lo vincerà il Napoli di Spalletti”

Il tecnico dell’Empoli fa il tifo per Luciano Spalletti

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport. Nel suo intervento il tecnico dei toscani dice di fare il tifo per il collega, Luciano Spalletti e gli augura di vincere lo scudetto con il Napoli.

Queste le sue parole:

“Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui. I risultati sono stupefacenti. Le vince tutte, forse nemmeno lui poteva immaginarlo. Che potesse far bene non avevo dubbi. Ero sicuro che potesse essere l’ambiente giusto per lui, ma ovunque ha lavorato ha sempre fatto bene, ma fare così bene e giocando a questi livelli non potevo immaginarlo”.

