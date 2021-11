Brambati su Insigne: “Non so se il club lo valuti un top player”

Massimo Brambati si sofferma sulla trattativa di rinnovo tra il Napoli e Insigne: “Insigne ha dato tanto al Napoli, ma non so se il club lo valuta un top player”.

TMW Radio, ha intervistato Massimo Brambati, che si è soffermato sulla trattativa di rinnovo tra il Napoli e Lorenzo Insigne: “Quando c’è il rinnovo di un giocatore così importante dovremmo essere dentro per capire la realtà. Ognuna delle parti ha le proprie valide motivazioni. Ognuno fa i calcoli viste le proprie tasche. Ricordiamoci però da dove ha preso De Laurentiis questo Napoli. Insigne ha dato tanto al Napoli, ha vinto l’Europeo, anche se nel club ancora no. Non so se il club lo valuta un top player“.

