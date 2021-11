Bufera Lotito e FIGC: “A noi non risultavano problemi, Ciro stava bene”

Claudio Lotito si scaglia contro la Federazione sull’infortunio di Immobile: “Non so come si sia allenato a Coverciano, a noi non risultavano problemi di vista medico o clinico”.

Il Corriere dello Sport riporta l’acceso scontro tra Claudio Lotito e la FIGC, dopo il rientro di Ciro a Formello. Il patron biancoceleste non ha nascosto il suo risentimento per come Immobile sia stato gestito dallo staff della Nazionale: “Non so come si sia allenato a Coverciano. A noi non risultavano problemi dal punto di vista medico o clinico. Noi abbiamo saputo tutto quando era già partito”. La risposta della Federazione è stata a dir poco irritata: è stato subito convocato in conferenza stampa Andrea Ferretti, responsabile dello staff medico azzurro: Immobile, secondo la FIGC, non può essersi fatto male lunedì, e ad ogni modo la gestione del recupero non sarebbe cambiata”.

