Clamoroso a Lecce: Atalanta sconfitta per 2-1, frena anche la Roma

Il Lecce batte 2-1 l’Atalanta al Via del Mare nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. I pugliesi mettono a segno in rapida successione le due reti che decidono il match: al 28′ e al 30′ realizzano rispettivamente Federico Baschirotto e Federico Di Francesco. Nel finale di primo tempo Duvan Zapata accorcia le distanze ma non basta. I bergamaschi incassano la seconda sconfitta consecutiva.

Frena anche la Roma, che dopo il ko nel derby, non va oltre 1-1 con il Sassuolo, reti di Tammy Abraham al minuto 80 e Pinamonti all’85’. Bergamaschi e giallorossi scivolano rispettivamente a -11, e -12.

Fonte foto: Flickr