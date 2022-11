Ag. Elmas: “Elif non è il sostituto di nessuno, felice di tornare in Turchia”

Le parole dell’agente di Elif Elmas a Radio CRC

Il Napoli andrà in ritiro ad Antalya, Turchia, per la pausa del mondiale. A Radio Crc ha parlato George Gardi, procuratore di Elif Elmas, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”.

Queste le sue parole:

“Ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre essere titolare, ma questa grinta riesce a metterla in campo sempre, sia che giochi dal 1’ minuto che a partita in corsa. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli. La sosta credo possa essere positiva, tra l’altro il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Il Napoli farà anche delle amichevoli per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia”.

