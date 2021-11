Napoli, rinnovo Insigne: qualsiasi alternativa non sarebbe lo stesso

Il Corriere dello Sport si concentra sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora arrivato, eppure il contratto del capitano azzurro scadrà il prossimo giugno 2022. Il Corriere dello Sport si concentra proprio su questo tema.

“La distanza tra la domanda di Insigne e l’offerta di De Laurentiis è un ostacolo irrilevante, dinnanzi alle ragioni dell’anima. Altrove, forse ovunque e soprattutto al di fuori da questo circuito galattico, Insigne si troverebbe inghiottito dalla normalità, certo finirebbe per sottrarsi a quel cario di responsabilità che un po’ lo soffocano e però un po’ fungono da energia. La scelta di vita non si gioca intorno a quella differenza tra il quadriennale che oscilla intorno ai cinque milioni e ciò che potrebbe arrivare, non si sa da dove e né di quanto. Sembrerebbe quasi un tiraggiro al buio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Zanoli, potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2025

Il Napoli sogna un doppio primato per il mese dicembre: ecco cosa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Kamala Harris peggio di Cheney, solo 28% la promuove