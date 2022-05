Biglietti Napoli-Genoa, promozione speciale per i tifosi azzurri

La SSC Napoli comunica una promozione relativa ai biglietti per il match contro il Genoa.

Domenica 15 maggio il Napoli giocherà in casa per l’ultima volta prima del termine della stagione di campionato 2021/2022. L’avversario sarà il Genoa e la Società ha già comunicato i prezzi dei biglietti per accedere allo Stadio.

Tuttavia questa non sembrerebbe la sola novità: la SSC Napoli ha pensato ad una promozione speciale per i suoi tifosi. Quest’ultima è visibile sul sito ufficiale del club, che oltre ad esporre tutte le tariffe riporta la seguente comunicazione.

“In occasione dell’ultimo match casalingo, la SSC Napoli applicherà, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%. La promozione è attiva nei giorni lunedì 9 e martedì 10 maggio, solo presso i seguenti punti vendita“

Sul sito è ovviamente spiegata tutta la procedura per approfittare di questa occasione, che darà certamente una possibilità in più ad alcuni tifosi di vedere dal vivo la propria squadra del cuore prima della fine della stagione.

