Torino-Napoli, lite tra Spalletti e Paro: svelato il motivo

Durante Torino-Napoli, Luciano Spalletti avrebbe avuto una breve discussione con il vice allenatore Matteo Paro.

Durante la gara andata in scena ieri pomeriggio tra Napoli e Torino, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ed il vice allenatore granata Matteo Paro avrebbero avuto una piccola discussione. Il giorno dopo la sfida, conclusasi con la vittoria del Napoli per 0-1, il quotidiano Tuttosport fa luce sulla vicenda, affermando la presunta ragione del litigio.

“La punizione dal limite accordata al Napoli per un tocco tra Belotti e Koulibaly, che in realtà non c’è stato, ha acceso una lite verbale tra Spalletti e il vice granata Paro. Tutto rientrato dopo che l’esecuzione di Mertens è sibilata sopra la traversa.”

