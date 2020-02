Barcellona-Napoli, in vendita i biglietti per la gara d’andata

PARTITA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER BARCELLONA NAPOLI DI CHAMPIONS LEAGUE

Non sono ancora disponibili i biglietti per il settore ospiti. Per i residenti in Italia, si apprende del sito dei blaugrana, non è possibile acquistare ticket per i settori destinati ai tifosi del Barça.

I prezzi variano a seconda del settore o dell’anello in cui si assiste alla partita (a differenza del San Paolo dove non c’è differenza tra i prezzi dell’anello superiore e inferire, ndr). Il costo dei tagliandi varia da un minimo di 134 euro ad un massimo di 269 euro.

I PREZZI: 3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;

1st Grandstand central 269

