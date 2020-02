Da Firenze attaccano ancora la Juve: “Otto scudetti di fila sono un’anomalia”

Da Firenze nuovo attacco allo strapotere Juventus

In un articolo a firma di Antonio Montanaro sulle pagine de Il Corriere Fiorentino di oggi, si sottolinea come la vera anomalia della Serie A stia nel fatto che sono ben otto anni di fila che lo scudetto viene vinto dalla stessa squadra, questa anomalia viene poi confermata anche dai numeri:

” l’Italia è l’unica delle leghe UEFA in cui c’è la stessa vincitrice ininterrottamente da otto anni, un unicum volto a lasciare agli altri solamente le briciole. Commisso, si legge, ha capito che il problema del nostro calcio sta in una Lega litigiosa, e legata a micro-problemi economici. Alla Juventus va senz’altro il merito di essersi mossa in anticipo sui tempi, ma un torneo a senso unico è quel che mina l’immagine della A all’estero. Ecco perché, messa alle spalle la buriana di queste ore, conviene che il presidente viola si attivi per rendere concrete le sue idee. Per il bene della Fiorentina, e del calcio italiano”.

