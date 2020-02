Napoli, Gattuso verso la conferma per la prossima stagione

Il Napoli torna a dare un senso alla stagione in corso

Dopo la bella vittoria di ieri il Napoli si rilancia verso la zona Europa e perchè no anche per quell’Europa che conta di più, nonostante il mister Gattuso continui a professare calma, giocando partita dopo partita e concentrandosi sul lavoro in settimana, la rimonta sembra essere non più un miraggio ma una reale possibilità. Di conseguenza si può iniziare a credere che il cambio di guida tecnica stia portando i primi risultati e dunque, una chance di conferma per Gattuso, sul quale progetto costruire anche il Napoli del futuro.

Scrive così l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Può immaginare la costruzione di un progetto che possa avere un seguito anche il prossimo anno. Ci sono ancora troppi se (la partita il Napoli l’ha giocata molto a tratti e qualche errore si è ripetuto) ma la vittoria contro la Sampdoria per 4-2 ( la terza in tre gare, compresa la coppa Italia) è più di una verifica. Diventa la prova superata dopo i due indizi

