Calciomercato Napoli, Atletico Madrid forte su Di Lorenzo

Dopo la vittoria di misura contro il Torino, nel match valevole per la 36esima giornata di Serie A terminato 0 a 1, nella prossima sessione di calciomercato, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli vorrebbe rivoluzionare la rosa partenopea allenata da Luciano Spalletti per puntare alla conquista di un tanto ambito Scudetto. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, per migliorare la rosa dei colchoneros, sarebbe interessato a Giovanni Di Lorenzo, terzino destro italiano classe 1993 di proprietà del club azzurro. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere il calciatore ex Empoli per una cifra non inferiore ai 30 milioni.