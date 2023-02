Chiellini: “Doloroso vedere cosa sta succedendo alla Juve”

Giorgio Chiellini sulle recenti problematiche in casa Juventus

Giorgio Chiellini, ex leggenda della Juventus ora in forza al Los Angeles FC nella MLS, ha rilasciato un’intervista al The Athletic. Nel suo intervento l’ex capitano bianconero ha parlato di come sta vivendo le vicende legali che hanno coinvolto il suo ex club.

Queste le sue parole:

“Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo ed è difficile non essere a Torino. Non è facile per tutti quelli che amano il club. I tifosi ora devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo bisogna che ragionino partita per partita, vedremo a fine stagione. Su quello che accade in Tribunale non sappiamo che succederà, potrebbe essere positivo o negativo. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra“.

