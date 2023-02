Adani sul Napoli: “Può arivare tra le prime 4 in Champions League”

Lele Adani sulle ambizioni europee del Napoli di Spalletti

Lele Adani ha rialasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Nel corso del suo intervento l’ex Inter ha parlato delle prospettive europee di Napoli, Inter e Milan.

Queste le sue parole:

“Il Milan è ancora in una fase acerba del progetto, già arrivare ai quarti sarebbe un successo oltre le aspettative. L’Inter è squadra, invece, matura e l’ha fatto vedere con il Barça in questa stagione e pure col Liverpool lo scorso anno. Essere tra le prime otto per i nerazzurri è un dovere. Discorso a parte merita il Napoli, che grazie al lavoro di Spalletti ha avuto una crescita difficilmente immaginabile mesi fa. Oggi, se facciamo la somma tra il valore messo in campo dai giocatori e le prestazioni del collettivo, gli azzurri possono ambire a finire tra le prime quattro d’Europa“.

