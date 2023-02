Empoli, Zanetti sfida il Napoli: “Abbiamo dimostrato di poter fare imprese”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti presenta la gara contro il Napoli

Empoli-Napoli, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, andrà in scena domani alle re 18.00, stadio Castellani. Il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti ha parlato della squadra di Spalletti in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Non concordo con chi dice che non abbiamo possibilità, altrimenti potremmo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, ma devi crederci perché a volte i miracoli accadono. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Noi abbiamo dimostrato di sapere fare delle imprese, sulla carta naturalmente la gara è proibitiva, ma i ragazzi devono avere una speranza viva. Il Napoli è una grande squadra, dire un giocatore solo sarebbe riduttivo. Anche se hanno un centravanti che ha fatto quasi i nostri stessi numeri da solo. Lui e Kvara farebbero paura a chiunque, ma la differenza la sta facendo il gioco del Napoli in tutte le fasi. Hanno una mentalità incredibile, a volte anche Osimhen torna indietro a dare una mano. Nelle grandi questo è difficile da vedere, ma oggi loro sono forti in tutte le fasi con una ottima fase difensiva, oltre quella offensiva. Si merita di fare un gran cammino in Europa, oltre al campionato. Per noi è un onore e uno stimolo affrontarli”.

