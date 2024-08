la Repubblica – Corbo: “Osimhen guadagna 10mln per andare in discoteca e fare il turista”

Il giornalista Antonio Corbo, ha posto l’attenzione su Victor Osimhen e il suo agente Calenda: “Rischiano di entrare nella storia del calcio come i protagonisti della più singolare beffa. Con il solo Napoli a subirne i danni. Ma fu davvero una proroga? Alla luce di quanto emerge, il Napoli non pensava di avere ancora in Osimhen un qualsiasi tesserato, con diritti e doveri. Anche accettare di rimanere dov’è. Il club invece dava per certi la sua partenza e l’incasso di 130 milioni di euro. Lo stesso Osimhen firmava sicuro che non sarebbe rimasto a Napoli, ancora oggi pretende di andar via. Né il suo agente ricorda al bizzarro cliente che guadagnare 10 milioni netti l’anno per fare il turista e allenarsi in discoteca deriva forse da patti scritti, verbali o taciti. Ma lascia forti dubbi sulla sensibilità etica del professionista. Se il suo nome è meno attrattivo non dipende dal mercato ma dalla sua scadente stagione, da flessioni e screzi nella sua Nazionale, dall’immagine appannata di bomber”.

