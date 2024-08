X – Schira: “Neres a un passo dal Napoli, affare da 28mln di euro”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha posto l’attenzione sull’affare tra David Neres e il Napoli: “David Neres è ad un passo dal passaggio dal Benfica al Napoli per 28 milioni di euro. Contratto per il calciatore fino al 2028 (3 milioni di euro/anno) più un’opzione per il 2029”.

