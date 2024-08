O Jogo – Neres, rappresenta il trasferimento più costoso del Benfica in Italia

Il sito online, ha posto l’attenzione sul trasferimento di David Neres al Napoli: “Dopo aver inizialmente discusso la situazione con Giuliano Bertolucci, agente del giocatore, il club italiano si è finalmente mosso verso un dialogo diretto con il Benfica.

David Neres rappresenterà il più costoso trasferimento del Benfica in Italia. Questo perché se i record di cessioni per i restanti grandi campionati europei sono nettamente più alti, per la Serie A il detentore del record è Nuno Gomes, ceduto alla Fiorentina nel 2000/01 per circa 15 milioni di euro (all’epoca tre milioni di conto). seguono Aldair, ingaggiato dalla Roma nel 1990/91 per nove milioni di euro, e Cristante, che con l’Atalanta incassò complessivamente 7,6 milioni di euro”.

