X – Romano: “Cajuste ha accettato l’Ipswich Town! Partirà in prestito”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha annunciato la trattativa fra Napoli e Ipswich Town, per Jens Cajuste. Il giocatore avrebbe accettato l’offerta, dopo il mancato passaggio al Brentford. “Per quando riguarda la formula del trasferimento abbiamo appreso che sarà un prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Cajuste è già in Inghilterra per accertamenti medici e firma del contratto”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Romano: “L’ag. di Cajuste resta a Londra, altri club interessati in Premier”

Schira: “Natan al Betis, pronto il prestito con diritto di riscatto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi