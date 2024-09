la Repubblica – Gilmour titolare in Coppa Italia: ecco le sue caratteristiche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul talento del Napoli, Billy Gilmour. Domani partirà titolare contro il Palermo in Coppa Italia: “Lo scozzese è infatti un regista capace di abbinare la quantità alla qualità, come Lobotka. Ma rispetto allo slovacco ama di più il gioco in verticale, molto adatto alla filosofia tattica del nuovo Napoli. La Coppa Italia gli offre la possibilità di farsi conoscere dal Maradona e il giocatore acquistato dal Brighton non vede l’ora di indossare la maglia da titolare, anche per mettersi sulle orme del suo connazionale McTominay. Senza individualismi, però”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Gara di una noia mortale! Cambio modulo di Conte ok. Juve gioca solo in contropiede”

Marotta: “Gilmour? Lo vedremo dall’inizio contro il Palermo. Ha fatto una bella impressione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona? C’è una clausola che complica tutto