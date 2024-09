Corriere dello Sport – Mario Rui spera nel reintegro: ma il Napoli rifiuta la richiesta

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato quanto accaduto nelle ultime ore. Mario Rui avrebbe chiesto, tramite l’intervento dell’Aic, l’Aassocalciatori, il reintegro in squadra. La richiesta di reintegro è un diritto del calciatore, poiché, da contratto, è legato al Napoli fino al 2026. Tuttavia, per lui non c’è posto in lista Serie A, ma soprattutto, la società non cambia idea, siccome il portoghese non fa parte dei piani tecnici del club. In più gli azzurri, in estate, hanno rinforzato la fascia sinistra con l’ingaggio di Spinazzola. L’avventura al Napoli si è virtualmente conclusa nella scorsa stagione.

