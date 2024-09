Sky Sport – Turnover contro il Palermo: possibilità per Raspadori al 1′

Antonio Conte è pronto per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Non si sa ancora qualche modulo adotterà ma l’allenatore, ha variato più volte dal pre-campionato all’ultima gara contro la Juventus. Abbiamo assistito al 3-4-2-1, sabato scorso, poi, è passato al 4-3-3/4-2-3-1. Dunque, rimane il dubbio per il prossimo match. Stando a quanto rilasciato dalla redazione, la sensazione è che conte possa confermare la linea a quattro, e dunque, l’ultimo schema visto allo Stadium contro i bianconeri. Sicuramente ci sarà turnover, con Raspadori e Simeone che si candidano per una maglia dall’inizio.

