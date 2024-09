Tmw – Osimhen, la clausola tutela il Napoli: non è valida per l’Italia

Ampio focus sull’opzione di rinnovo di Victor Osimhen, con il Napoli. Al momento del passaggio al Galatasary, Aurelio De Laurentiis si è tutelato in tempo: “Gli azzurri non volevano farsi cogliere impreparati qualora nessuno si dovesse presentare con i soldi nel corso della prossima estate, senza doversi infilare nel ginepraio di un’altra trattativa per il rinnovo.

Quindi, in caso non ci fossero proposte in grado di soddisfare il giocatore, ecco che non andrà comunque in scadenza a giugno del 2026. Di fatto Osimhen ha ancora due anni di contratto, seppur non formalizzati, quindi nella prossima estate il Napoli potrà comunque chiedere più o meno una cifra alta per il suo attaccante. Poi, qualora non ci fossero trasferimenti a titolo definitivo, ecco che scatterà il rinnovo tramite opzione che porta la clausola giù fino a 75 milioni di euro. Un po’ di più di quanto offerto quest’anno dall’Al Ahli, club arabo che sembrava potesse trovare un accordo per il nigeriano.

La clausola non varrà per i club italiani, anche se c’è da credere che eventualmente una proposta alta verrà presa in considerazione”.

