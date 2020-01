Napoli, Llorente al passo d’addio: al suo posto Lasagna

Il Corriere dello Sport scrive in merito al valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi se Fernando Llorente dovesse lasciare il Napoli al termine del mercato invernale. Il calciatore spagnolo non sarebbe contento del trattamento riservatogli all’arrivo di Gattuso, pochi i minuti giocati e ancora meno le opportunità per poter fare bene.

Tanti sono gli ammiratori in Premier League per l’ex Tottenham che starebbe quindi pensando di salutare dopo soli 6 mesi.

Nel caso in cui il bomber dovesse partire Kevin Lasagna è l’indiziato numero uno per sostituire l’ariete. Il calciatore dell’Udinese da sempre piaca a De Laurentiis che lo ritiene utilissimo per il gioco del Napoli.

