Amichevole Napoli-Benevento, biglietti a 1,5€ per tutti i settori

Per la sfida amichevole tra Napoli e Benevento, il prezzo dei biglietti di tutti i settori e di 1,5€ .

Il campionato di Serie A è in pausa per lasciare spazio alle Nazionali, ma il Napoli sarà comunque impegnato in campo. Lunedì 6 settembre infatti il club allenato di Luciano Spalletti ospiterà il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona per una sfida amichevole. Il fischio d’inizio sarà alle ore 21 e proprio a proposito di questo evento la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato sui biglietti. In particolare viene riportato il prezzo d’acquisto: 1,5€ per tutti i settori.

Ecco l’intero comunicato della SSC Napoli:

📌 Amichevole Napoli-Benevento, lunedì 6 settembre al Maradona ore 21:00. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/MGc5UzT1el — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2021

