Squalifica Osimhen, Grassani: “Fiducia nella riduzione, verrà ascoltato”

Grassani sul ricorso della squalifica inflitta a Victor Osimhen

L’avv. Mattia Grassani è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del ricorso presentato dal club azzurro per la riduzione della squalifica inflitta a Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Nel ricorso per Osimhen, abbiamo chiesto che venga ascoltato lo stesso calciatore. Avere grande fiducia significa avere grande fiducia nei giudici stessi. Fiducia? Se lo abbiamo presentato vuol dire che crediamo ci siano margini per vedere ridotta la squalifica da due a una giornata. Nei documenti oltre alle immagini ci sono anche riferimenti a precedenti di episodi simili in cui ci sono stati ammenda e una sola giornata di squalifica. Il nostro sistema non produce il sistema del precedente vincolante, altrimenti non avremmo questa varietà di range e standard sanzionatori. Ogni giudice valuta di caso in caso e non è tenuto a rispettare per forza il precedente già adottato da altri organi su una medesima fattispecie.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 6.761 nuovi positivi e 62 morti in 24h

ADL contestato dai tifosi del Bari, arriva un comunicato dei tifosi biancorossi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan: Borrell, impegno condizionato con i talebani