Italia-Bulgaria 1-1: pioggia di insufficienze per Insigne, solo due quotidiani lo salvano

Il capitano del Napoli non è riuscito a lasciare il segno nella gara di ieri contro la Bulgaria

L’Italia non è andata oltre il pareggio nella gara interna contro la Bulgaria. Lorenzo Insigne è partito titolare ma non è riuscito a lasciare il segno, venendo sostituito nella ripresa dal CT Roberto Mancini. I quotidiani, nelle loro edizioni odierne, bocciano quasi univocamente la prestazione del capitano del Napoli.

Questi i voti:

Il Mattino – voto 6: “Un paio di belle giocate lo portano a sfiorare il gol. Sbatte contro la sfortuna anche lui”.

Corriere della Sera – voto 6: “Meglio la preparazione al tiro, frutto anche di un moto abbastanza perpetuo, che i tiri in sé”.

Repubblica – voto 5,5: “Ha la prima e l’ultima occasione del primo tempo. Le consegna con identica sorte alla categoria dei rimpianti. E nemmeno un tiraggiro di consolazione“.

Gazzetta dello Sport – voto 5: “Niente tiri e neanche ‘ggiri dei suoi: un po’ di sofferenza e qualche entrata in area meno convinta. Non si vede l’Insigne che pesta la fascia e s’accentra. Un po’ etereo”.

Corriere dello Sport – 5,5: “Il cambio gioco verso Chiesa e Florenzi funziona, ma Lorenzo il Magnifico illumina poco la scena. Davanti a Georgiev non sfrutta il pallone al bacio lanciato da Bonucci e non riesce a segnare”.

Tuttosport – 5,5: “E’ sempre nel vivo del gioco, peccato non sfrutti un paio di golosissime occasioni in avvio e in chiusura di primo tempo. Nella ripresa appassisce”.

