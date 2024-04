Corriere dello Sport – Spunta Hermoso come idea per la difesa: Manna sfida l’Inter

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui possibili colpi difensivi del Napoli, in vista della prossima stagione di Serie A. Questi i profili monitorati dai partenopei: “David Hancko, 26 anni e 188 centimetri a guardia del Feyenoord; e poi l’argentino Lucas Martinez Quarta, 27 anni, difensore della Fiorentina di Italiano. Alte le pretese di Mario Hermoso, spagnolo dell’Atletico in scadenza: è un parametro zero, ha potere contrattuale, interessa pure all’Inter”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Designazioni arbitrali 32ª giornata di Serie A: Napoli-Frosinone fischia Fabbri, Serra al VAR

Report allenamento Napoli: out tre giocatori, la nota

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi