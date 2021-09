Caos biglietti, il Napoli si giustifica con i tifosi: “Ci scusiamo per il disagio”

La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus riprenderà alle 14 di oggi, la società si scusa con i tifosi.

La vendita dei biglietti per la sfida che vedrà protagoniste Napoli e Juventus è stata aperta e poco dopo sospesa. A scaturire tale decisione è stato il caos che si è generato per l’acquisto dei tagliandi. Tuttavia il sito ufficiale conferma che la vendita ripartirà quest’oggi alle ore 14:00. Inoltre il Napoli ha tenuto a specificare con una nota: “Pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, la SSCN si scusa per il disagio con i propri tifosi e con tutti gli appassionati che hanno intenzione di assistere alla gara allo Stadio”.

