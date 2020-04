Calciatori in fuga dall’Italia, il Napoli dice no

Inter e Juventus concedono il ritorno in Patria

Nelle ultime settimane sono numerosi i calciatori che hanno lasciato il nostro Paese, per fare ritorno nelle proprie Nazioni. L’ultimo in ordine temporale è stato Szczesny che si aggiunge alla lista dei giocatori della Juventus che hanno lasciato l’Italia. Oltre al portiere polacco altri otto compagni di squadra sono partiti, tra cui Higuain e Ronaldo. Il club bianconero ha consesso l’autorizzazione, precisando che a tutti i calciatori partiti è stato effettuato il doppio tampone. Nella rosa juventina al momento sono solo tre i calciatori risultati positivi al coronavirus, con Rugani che è stato il primo ad esserlo. Anche alcuni giocatori dell’Inter hanno lasciato l’Italia con l’autorizzazione della società dopo un periodo d’isolamento. Il Napoli al contrario, non ha permesso a nessun calciatore in rosa di lasciare la città e fare ritorno in patria evitando ai propri tesserato di mettersi in viaggio e rischiare il contagio. Al momento tutti gli azzurri sono in quarantena, e sono a disposizione della società nel caso in cui si ritorni all’attività agonistica.

