Solidarietà a Napoli – Le iniziative ai tempi del Coronavirus

In tempi di emergenza e difficoltà emergono sempre più iniziative di solidarietà a Napoli.

Solidarietà a Napoli – In città sono nati gruppi più o meno grandi di persone generose che si sono adoperate per aiutare chi arranca in questo momento di difficoltà. In questi giorni hanno attirato l’attenzione della cronaca iniziative come quelle della Curva B con “Quarantena azzurra“, che ha raccolto più di 12.000€, ed altre che hanno invece spopolato sul web come quella in cui un semplice paniere appeso al cielo, accompagnato dalla scritta “Chi può metta, chi non può prenda“, racchiude tutta la nobiltà d’animo del popolo di Napoli. Per osservare più da vicino la nascita e l’evoluzione di uno dei movimenti solidali, abbiamo intervistato Rosario Arino, presidente dell’associazione “Sant’Erasmo ai Granili”:

Di cosa si occupa l’associazione?

“Ci occupiamo di volontariato nell’assistenza alle persone più deboli e bisognose di aiuto. Parlo di meno abbienti, disabili, persone anziane che vivono sole ed hanno bisogno di qualcuno che vada a fargli la spesa. Siamo punto di raccolta e distribuzione delle donazioni per chi ne ha bisogno.”

Ha avuto difficoltà per trovare donazioni e volontari?

“Purtroppo devo far notare che nei periodi di normalità non c’è una grande partecipazione, in contrapposizione a ciò mi sento di dire che il cuore dei napoletani si è spalancato con l’emergenza Coronavirus. Molte persone si sono rese disponibili sia in termini di donazioni che dal punto di vista pratico, mi stanno aiutando a fare e consegnare la spesa in molte zone di Napoli”

Come funziona?

“E’ molto semplice, una volta raccolte le donazioni che ci arrivano sia in contanti che tramite bonifico bancario, i volontari si danno appuntamento al supermercato e comprano beni di prima necessità. Al termine della spesa è mia premura dimostrare tramite gli scontrini le spese sostenute con le donazioni, con la massima trasparenza. A spese proprie, i volontari si occupano poi di consegnare presso le abitazioni segnalate dagli stessi donatori. Per poter garantire la nostra sicurezza, in tutte le fasi indossiamo sempre guanti e mascherina.” https://www.forzazzurri.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-01-at-17.32.05.mp4 I volontari nel confezionamento delle singole buste.

Rosario, chi sono gli “Angeli invisibili”?

“Per fare interagire i donatori, ho creato un gruppo su Whatsapp, l’ho chiamato “Angeli invisibili”. Tutte le persone che hanno effettuato una donazione, ad eccezione di chi ha chiesto di restare anonimo, sono state inserite nel gruppo. La funzione è quella di raccogliere idee e segnalazioni di famiglie bisognose alle quali recapitare la spesa. La parte più bella è quando vengono inoltrate le testimonianze di chi, grazie all’aiuto di tutti, trova un momento di sollievo ed una busta con beni di prima necessità.” https://www.forzazzurri.net/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-02-at-12.59.10.mp4 La commozione di una persona bisognosa.

Quanti angeli ci sono adesso?

“In breve tempo l’iniziativa ha preso corpo e sono molto grato ed entusiasta per questo. Con il passaparola tra i donatori siamo arrivati a 60 angeli nel giro di 10 giorni.”

Quante famiglie avete aiutato fino ad ora?

“Da quando siamo attivi abbiamo consegnato a 92 famiglie, 30 nella prima settimana e 62 nella seconda. Aiutare aiuta e sono sicuro che il numero crescerà.”

Se ho capito bene i volontari non conoscono personalmente le famiglie presso le quali effettuano la consegna, giusto?

“Esatto, è così. Raccogliamo le segnalazioni di famiglie in difficoltà e le dividiamo per zone, poi assegniamo la zona al volontario in base alla sua residenza in modo da limitare gli spostamenti”

Come si fa a diventare un angelo invisibile?

“C’è bisogno dell’aiuto di tutti, vi invito a contattarmi al 3925196511 oppure a scrivere una mail a angeliinvisibili2020@gmail.com. Prenderemo accordi per ritirare la donazione presso la vostra abitazione al fine di limitare gli spostamenti. Preferiamo gestire donazioni in merce anziché in danaro per una maggior sicurezza e trasparenza.“

