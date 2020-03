FOTO – Panieri dal cielo, l’immenso cuore di Napoli

Una strofa di una canzone di Federico Salvatore recita che “Scenne ‘a cielo ‘o panario ‘e Ddio!”, ed è proprio ciò che è accaduto a Napoli.

In Via Santa Chiara appaiono due panieri vuoti con un cartello: “Chi può metta, chi non può prenda”. L’immagine è senza dubbio il simbolo del cuore di Napoli che emerge in situazioni di estrema difficoltà come quelle che la città sta vivendo a causa dell’emergenze epidemiologica:

La foto sta facendo il giro del web:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castrovilli si allontana, su di lui una big da rifondare

Il Napoli fa smart working: dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype

Gattuso al suo capitano del mondiale in Germania: “Tu si ‘nu bastardo”

Milik bella iniziativa: il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea

Calciomercato Napoli, via Meret: costa 60 milioni

Chiariello, Napoli attivo sul mercato: “Via Ghoulam e Malcuit, probabile arrivo Faraoni”

Chiariello: ”Una finestra di mercato di 4 mesi per salvare il calcio! Ma scherziamo?

Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid. I dettagli

CONTENUTI EXTRA

Conte ringrazia l’Albania per l’invio dei medici – VIDEO

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts