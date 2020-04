Llorente, appello ai tifosi:” La partita è difficile, restate a casa”[VIDEO]

Lo spagnolo su twitter

Il Napoli continua la campagna di sensibilazzione per il rispetto delle indicazioni del governo, per combattere contro la diffusione del coronavirus. Oggi è toccato all’attaccante azzurro Fernando Llorente che attraverso l’account ufficiale Twitter della società ha lanciato un appello ai tifosi: “Ciao a tutti! Stiamo giocando una partita molto difficile dove tutti siamo giocatori determinanti. Restiamo in casa ed in questo modo aiuteremo dottori, infermieri, forze dell’ordine, e tutti quelli che stanno lottando per conquistare la vittoria. Giochiamo tutti la nostra parte, uniti ed insieme ce la faremo!”.

VIDEO

Facciamo tutti la nostra parte.

Uniti, ce la faremo! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/a9QFYOOp4P — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciatori in fuga dall’Italia, il Napoli dice no

Lukaku accusa:”Serviva uno juventino positivo per fermare tutto”

Il PSG fa la spesa in Italia, anche Koulibaly nel mirino

Alvino:”Milik? Trattativa ferma, futuro lontano da Napoli”

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Cala il numero dei contagiati, aumentano i guariti

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Cristiano Giuntoli: “E’ un periodo difficile per tutti. Milik? Vogliamo trattenerlo”

Napoli: dalla partenza di Milik all’interesse per Vertonghen, ma non vi sono priorità se non la lotta al coronavirus

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

Lopalco: “Sport a porte chiuse? La fase due rientra in questo”

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

CONTENUTI EXTRA

Attentato Foggia: virale video attentato

Il decreto del governo per rendere più agevole l’accesso al credito