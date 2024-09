Viva El Futbol – Ventola: “L’episodio al 72’ ha cambiato la partita! Il Napoli meritava di perdere, neanche di pareggiare”

L’ex calciatore, Nicola Ventola, ha espresso la sua opinione sulla vittoria del Napoli contro il Parma: “L’episodio al 72’ ha cambiato la partita perché il Napoli meritava di perdere, neanche di pareggiare con il Parma. Il Napoli ha fatto un mercato importantissimo, De Laurentiis viene criticato tanto ma anche senza Champions e la cessione di Osimhen ha comunque speso tanti soldi per far crescere la squadra, quindi va apprezzato.

Il Napoli ha vinto una partita non meritando, è a 6 punti, Conte avrà tempo di lavorare e di inserire i nuovi. La squadra è forte, l’allenatore è buono e io non la giudico in questo momento perché è un cantiere in corso”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello spegne le polemiche: “Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici”

Pedullà: “Mario Rui ha rifiutato ottime offerte. Conte l’ha messo in uscita, l’ag. lo molla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi