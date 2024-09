X – Chiariello: “Cessione Osimhen non è una sconfitta per ADL! È veramente surreale”

Il giornalista Umberto Chiariello, si è soffermato sul prestito di Victor Osimhen al Galatasaray. Questo è quanto riportato:

“Ci sono i falsi narratori, i cattivi narratori e quelli che proprio non capiscono. E anche quelli che fanno finta di non capire. Leggo e sento di sconfitta di De Laurentiis nella vicenda turca di Osimhen. È veramente surreale. Premesso che, contrariamente a quel che io stesso pensavo (aveva ragione il saggio prof. Trombetti), l’errore primigenio è stato non vendere Osimhen dopo lo scudetto – si sarebbe monetizzato alla grande e rifondato bene la squadra (ma immaginate gli strepiti se De Laurentiis lo avesse ceduto), e forse un secondo errore è stato non aver messo una deadline alla clausola rescissoria a fine luglio prima di andare a Castel di Sangro – contestare però come errore il rinnovo in tempo per sfruttare ancora il decreto crescita è veramente una cosa stupida: era necessario farlo, semmai ora – tutti quelli che gridano all’errore di avergli dato troppo soldi – erano gli stessi che dicevano: se vale 130 milioni gliene devi dare circa il 10%, è giusto ed è la legge di mercato. Ma se il Napoli crolla oltre ogni ragionevole previsione e Osimhen fa una stagione in tono minore, se improvvisamente il mercato europeo segna il passo con club inglesi dediti alla spending review per la prima volta nella storia della Premier e gli arabi dismettono gli investimenti folli, questo di certo non era prevedibile.

Quando De Laurentiis ha capito che la situazione si stava incancrenendo, ha avuto la forza e il coraggio di investire ca. 150 milioni al netto del nigeriano e, quando il pessimo agente del bomber ha provato a farsi gli affari suoi a danno del Napoli prendendolo per il collo gli ultimi giorni di mercato, De Laurentiis ha avuto la forza e il merito di dare una lezione ed un segnale al mondo dei procuratori famelici (non sono tutti uguali) e ribaltare i ruoli mettendo nell’angolo il calciatore mandandolo fuori rosa (lo avevo convocato per un Arenella-Vomero a via Ruoppolo). Questo l’ha potuto fare, così come investire tanto, in virtù di conti a posto e sana gestione che gli hanno consentito di fare a meno dei soldi del nigeriano e non farsi ricattare a prezzi di saldo.

Stando così la situazione, la svolta del Galatasaray porta i seguenti benefici enormi: 1-il Napoli risparmia 18 milioni di costo gestionale; 2-mantiene il controllo del giocatore con un’opzione (che non genera costi certi, una genialata) che consente di non averlo mai a scadenza, deprezzandolo immediatamente; 3-lo manda a giocare in prestito ed in Turchia, cosa che Osimhen non avrebbe mai accettato se non si fosse trovato lui all’angolo; 4-lo fa rimettere in gioco, lo riporta in campo, evitando quindi di depauperarne il valore ed anzi con la possibilità concreta che in Turchia si possa rilanciare; 5-toglie un fantasma ingombrante dalla spalle di Lukaku e soprattutto di Conte al quale i soliti noti avrebbero chiesto subito conto alla prima difficoltà (già era partita la crociata del “volenose bene” che non teneva minimamente conto della frattura insanabile che il calciatore con i suoi comportamenti aveva generato). Questi sono dati oggettivi che dimostrano che De Laurentiis – che si era trovato in difficoltà per situazioni endogene ma anche esogene (condizioni di mercato mutate) – ha saputo ancora una volta ribaltare la situazione uscendone alla grande. Chi non avrebbe mai accettato un prestito? Chi non sarebbe mai andato in Turchia? Chi non avrebbe mai prolungato il contratto di un altro anno? Osimhen. Ed invece ha dovuto accettare tutto ciò. Chi si è liberato di una situazione incancrenita senza perdere il controllo sul giocatore ed anche conservandone il valore senza svenderlo e liberandosi di costi senza prestazioni? De Laurentiis. Questi i fatti: poi fatevi tutti i brindisi che volete. Noi andiamo a Scotch Wiskhy torbato single malt di qualità. A voi le bollicine da supermercato”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello spegne le polemiche: “Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici”

Pedullà: “Mario Rui ha rifiutato ottime offerte. Conte l’ha messo in uscita, l’ag. lo molla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi