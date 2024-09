Osimhen corpo estraneo al gruppo, già dallo scorso anno si allenava da solo

Retrosscena su Victor Osimhen

Victor Osimhen saluta il Napoli e approda al Galatasaray, dove giocherà in prestito fino al termine della stagione per poi cercare una sistemazione. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il rapporto tra l’ambiente azzurro e il nigeriano si era già incrinato nella scorsa stagione. Il quotidiano rilancia un indiscrezione secondo la quale, Osimhen più volte pare si sia allenato da solo estraniandosi dalla squadra. Ecco quanto riportato da Repubblica in merito:

Victor Osimhen non ne poteva più del Napoli e dai rumors di Castel Volturno sta trapelando un altro scomodo brandello di verità, emblematico del disastro azzurro della scorsa stagione: già negli ultimi mesi del campionato concluso al decimo posto, dopo gli esoneri di Garcia e Mazzarri e l’arrivo sulla panchina di Calzona, il capocannoniere dello scudetto si era allenato più di una volta da solo, sul campo numero 3 del Training Center. Per questo il suo reintegro era impossibile e l’offerta arrivata in extremis dal Galatasaray è servita dunque per sollevare tutti dall’impaccio: la società, il centravanti nigeriano, i suoi ormai ex compagni di squadra e Antonio Conte, che era perfettamente al corrente della situazione e ha già abbastanza lavoro da fare per riportare la serenità nello spogliatoio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Cessione Osimhen non è una sconfitta per ADL! È veramente surreale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia