Corriere dello Sport – Osimhen, la clausola rescissoria non sarà valida in Italia

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla nuova clausola rescissoria di Victor Osimhen: “Sarà valida per tutti i club del mondo esclusi quelli italiani, e sarà attiva da gennaio 2025; il contratto di Osi, per il momento, continuerà ad avere scadenza 2026, ma nel caso in cui la prossima estate non sarà ceduto, allora il Napoli potrà esercitare un’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027”.

