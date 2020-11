Napoli, infortunio per Osimhen in Nazionale. Il nigeriano esce in barella

Napoli, infortunio per Osimhen

Arrivano brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, nel corso della partita tra Nigeria-Sierra Leone l’attaccante azzurro ha subito un infortunio. Il giocatore ha lasciato in campo in barella, accusando un forte dolore al polso. Nelle prossime ore, ci saranno aggiornamenti su quanto accaduto.

