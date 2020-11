Calciomercato – Emergenza in difesa, il Liverpool torna alla carica per Koulibaly!

Il Liverpool, dopo gli infortuni di Van Dijk e Gomez, torna su Koulibaly

Con l’infortunio in nazionale di Joe Gomez e con l’indisponibilità di Van Dijk, fermo ai box da tempo, il Liverpool a gennaio dovrà tornare per forza di cose sul mercato. Jurgen Klopp ha fretta di trovare delle alternative di valore, quanto prima.

Il primo nome in lista, così come riportato da The Mirror, resta sempre quello di Kalidou Koulibaly; in ogni caso, il Napoli non si siede ad ascoltare offerte per meno di 70 mln di euro. Tuttavia, Koulibaly non è il solo in lista: piace anche Ozan Kabak dello Schalke 04 e Dayot Upamecano del Lipsia.

