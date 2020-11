Lo stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona: le tempistiche

Sin dai primi istanti dalla diffusione della notizia della scomparsa di Maradona, il primo pensiero è stato quello di intitolargli lo stadio.

Del resto, già quando era ancora in vita molti avrebbero voluto cambiare il nome da San Paolo a Diego Maradona.

Il Comune di Napoli, tuttavia, è già al lavoro per il cambio di denominazione e, il presidente della Commissione Toponomastica, Laura Bismuto, dalle colonne de Il Mattino, fa sapere che è già a lavoro e che la proposta in commissione potrebbe arrivare lunedì prossimo per accelerare i tempi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO- Tifosi seguono la salma di Maradona

Morte Maradona: il Napoli spedirà la sua ultima 10 in Argentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Su Telegram sono triplicati i gruppi dove si scambiano foto e video intimi