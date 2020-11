Napoli-Rijeka, probabili formazioni: occasione per Ghoulam

Il Napoli questa sera dovrà onorare al meglio la scomparsa di Diego Maradona affrontando il Rijeka in Europa League.

Una gara da vincere a tutti i costi per non compromettere la qualificazione. Per l’occasione, tuttavia, Gattuso farà un massiccio turnover.

Rientreranno dall’inizio Zielinski, Elmas ma anche Maksimovic e Petagana. Confermato Bakayoko, essendo squalificato in campionato, si rivedrà Ghoulam dal primo minuto, cosa mai avvenuta nella gestione Gattuso.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.