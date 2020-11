Il Mattino, Napoli: ecco la reazione della squadra alla morte di Maradona

Ecco la reazione della squadra alla terribile notizia della morte di Maradona

Quella di ieri è sicuramente una delle giornate di più tristi e cupe nella storia del Napoli e Napoli città. La perdita di Diego Armando Maradona non è solo un perdita per tutto il mondo del calcio, ma anche per la città partenopea, che Diego aveva reso nota a tutto il Panorama sportivo e non, dando ai napoletani un motivo di riscatto, di rivalsa. Ciò che il Pibe ha fatto per Napoli va ben oltre i trofei vinti con la maglia azzurra. Nella serata di ieri tantissimi tifosi si sono riversati nelle strade, davanti allo stadio, che verrà rinominato in su onore, e in tutti i punti della città in cui Maradona veniva celebrato quotidianamente, per rendergli omaggio. La tristezza è tanta, per i tifosi così come per Gattuso e i suoi, lo riporta Il Mattino.

Il quotidiano riporta quella che è stata la reazione della squadra dopo la notizia.

Ecco quanto si legge:

“E’ l’ora di cena, lo sguardo di tutti è cupo. La squadra è lo specchio, preciso, della città. Il club è al lavoro: in fretta e furia Formisano riesce a farsi autorizzare dall’Uefa a fare cose che raramente, quasi mai, vengono autorizzate. Ma è per Diego, il re. E allora per tutta la gara con il Rijeka si giocherà con i tabelloni luminosi che mostreranno il volto, in primo piano, di D10S. Poi una fila di led verranno posizionati a bordo campo, con il nome del più grande campione della storia del calcio. La squadra avrà il lutto al braccio. Stasera peserà ancor di più avere lo stadio senza spettatori. Avrebbe meritato l’ultimo abbraccio del San Paolo. Il coro in suo onore rimbalza fuori dall’hotel che ospita gli azzurri. Chiunque passa canta: «O mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon. Ho visto Maradona, ho visto Maradona! Eh, mammà, innamorato son!»”.

